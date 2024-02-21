Проверки по факту уничтожения можжевельника на Кубани не выявили нарушений

Речь идет об участке леса около поселка Кабардинка под Новороссийском, где при строительстве водопровода якобы уничтожили можжевельник.

Информация о том, что на склоне горы Маркотх в районе нефтебазы «Грушовой» тяжелая техника уничтожает можжевеловый лес, появилась в СМИ. По словам очевидцев, экскаваторы ломали деревья и засыпали их землей. Эту информацию направили в Новороссийский лесхоз.

«Сегодня государственными лесными инспекторами совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора осуществлен выезд на место, нарушений лесного законодательства не установлено», — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что положительное заключение на проект освоения лесов утвердили в июле прошлого года. После рассмотрения поданную лесную декларацию на 2024 год приняли. На участке леса сейчас идет строительство очередного этапа «Троицкого группового водопровода», сообщает ТАСС.

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