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Проверили, как работает: в Сочи одноклассники обменялись ударами электрошокером

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/proverili-kak-rabotaet-v-sochi-odnoklassniki-obmenyalis-udarami-elektroshokerom
Проверили, как работает: в Сочи одноклассники обменялись ударами электрошокером
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация об инциденте в одной из школ Сочи появилась в соцсетях 20 марта. Сообщалось, что семиклассник принес в школу электрошокер и вместе с друзьями решил испытать опасную игрушку.

Подростки стали бить друг друга током. Один из мальчиков получил разряд в живот, второй — в плечо. Через некоторое время последний почувствовал себя плохо и рассказал обо всем матери.

«В УВД по Сочи 16 марта поступило сообщение от медиков ГБ № 9 о том, что с жалобами на ухудшение самочувствия вследствие удара электрошокером обратился несовершеннолетний пациент. По данному факту сообщение зарегистрировано. В настоящее время сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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