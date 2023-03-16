Полицейские устроили погоню за 16-летним лихачом на «девятке» в Мостовском районе
Происшествия
16.03.2023 14:53
Автомобиль ВАЗ-2109, нарушающий правила дорожного движения инспекторы ДПС заметили в поселке Мостовском. НА требование об остановке водитель не отреагировал и прибавил скорость.
В результате погони полицейским удалось блокировать автомобиль. Однако когда один из правоохранителей открыл водительскую дверь, водитель оказал сопротивление. Он резко рванул с места, отбросив полицейского, и скрылся. Инспектор ДПС получил травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Брошенный автомобиль нарушителя полицейские обнаружили в поселке Псебай. Им удалось установить, что в момент инцидента за рулем был 16-летний местный житель.
Собранные в отношении несовершеннолетнего материалы направили в территориальное подразделение СК России для принятия решения.
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