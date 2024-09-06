Проведение предвыборной агитации на муниципальных выборах завершается на Кубани

Об этом 6 сентября напомнили в пресс-службе избирательной комиссии Краснодарского края.

«Сегодня, 6 сентября, завершается период проведения предвыборной агитации избирательными объединениями и кандидатами на муниципальных выборах в Краснодарском крае. Агитационный период прекращается в 00:00 по местному времени первого дня голосования — 7 сентября», — написали в Telegram-канале Избиркома.

В посте уточнили, что все печатные агитационные материалы — баннеры, пилоны, плакаты, листовки, законно размещенные на территории избирательного участка, рекламных конструкциях или других объектах, могут остаться на прежних местах в дни проведения голосования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», единый день голосования в этом году по всей стране пройдет 7 и 8 сентября. Жители 39 муниципалитетов региона — это 2,2 млн человек — выберут поселковых и районных депутатов, глав сельских и городских поселений.