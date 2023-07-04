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Провалившуюся в яму собаку достали спасатели в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/provalivshuyusya-v-yamu-sobaku-dostali-spasateli-v-krasnodare
Провалившуюся в яму собаку достали спасатели в Краснодаре
Фото t.me/eddskrd23

Инцидент произошел утром 4 июля на улице Ломоносова.

Спасателям городской службы спасения поступило сообщение о том, что на территории дома № 84 на улице Ломоносова в яму упала собака, самостоятельно животное выбраться не может. Специалисты прибыли на место с помощью специального оборудования достали собаку из ямы.

«Надеемся, что владельцы подобных участков окажутся ответственными людьми и оградят опасные объекты», — говорится в сообщении ЕДДС Краснодара в Telegram.

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