Провал на дороге на улице Ленина в Краснодаре ликвидируют до конца июля

Провал диаметром 2 м образовался на проезжей части на пересечении улиц Ленина и Октябрьской.

Уточняется, что асфальт провалился вблизи коллектора диаметром 800 мм. В настоящее время специалисты «Росводоканал Краснодар» устраняют повреждения. Опасный участок огородили, ведутся работы по засыпке пустот.

«Благоустройство территории планируется завершить до конца месяца», — написал замглавы Краснодара Максим Онищенко в Telegram.

Читайте также: в Сочи завершили ремонт улицы Юных Ленинцев.