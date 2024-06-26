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Провал на дороге на улице Ленина в Краснодаре ликвидируют до конца июля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proval-na-doroge-na-ulitse-lenina-v-krasnodare-likvidiruyut-do-kontsa-iyulya
Провал на дороге на улице Ленина в Краснодаре ликвидируют до конца июля
Фото t.me/zhkhkrasnodar

Провал диаметром 2 м образовался на проезжей части на пересечении улиц Ленина и Октябрьской.

Уточняется, что асфальт провалился вблизи коллектора диаметром 800 мм. В настоящее время специалисты «Росводоканал Краснодар» устраняют повреждения. Опасный участок огородили, ведутся работы по засыпке пустот.

«Благоустройство территории планируется завершить до конца месяца», — написал замглавы Краснодара Максим Онищенко в Telegram.

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