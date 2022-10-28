Протяженность набережной в Кабардинке увеличат на 350 метров

Фото t.me/BogodistovAA

В Кабардинке увеличат протяженность променадной зоны набережной и обустроят парковые локации. На эти цели из бюджета Геленджика направили около 45 млн рублей.

Об этом 28 октября сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«В результате набережная Кабардинки увеличится на 350 м, а рядом с ней появится современный благоустроенный сквер. Уже выполнено плиточное мощение на самой набережной, уложено 2 тыс. 100 кв. м дорожек на территории сквера. Позже появятся скамейки, качели, уличное освещение, зеленые зоны. Сквер мы аккуратно «вписали» существующий ландшафт, не затрагивая растущие деревья», — сказал глава курорта.

Параллельно ведутся работы по обустройству детской территории. В планах на площади 490 кв. м разместить 11 спортивных и игровых тренажеров.

«В данный момент все работы в активной фазе. По их окончании в Кабардинке сформируем дополнительные точки притяжения, которые, уверен, людям понравятся. Результат увидим до конца текущего года», — написал Богодистов в Telegram.

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