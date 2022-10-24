На клумбах Геленджика высадят 210 тыс. цветов

Фото пресс-службы администрации Геленджика

На курорте стартовали осенние работы по высадке цветов. Ежегодно на клумбах Геленджика ведут двойную высадку: глубже в землю помещают луковицы тюльпанов и гиацинтов, а поверх сажают виолу и декоративную капусту различных оттенков.

Виола и декоративная капуста будут украшать клумбы осенью, а луковичные растения дадут всходы весной. Площадь клумб, на которых идет высадка, превышает 4,5 тыс. кв. м. На них планируют высадить 210 тыс. растений.

Посадят 100 тыс. кустиков виолы, 50 тыс. декоративной капусты и 60 тыс. гиацинтов и тюльпанов. Завершить работы рассчитывают к началу ноября, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Читайте также: в Геленджике осенью планируют высадить 28 пальм.