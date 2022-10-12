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В Геленджике осенью планируют высадить 28 пальм

Общество
12.10.2022 18:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-osenyu-planiruyut-vysadit-28-palm
В Геленджике осенью планируют высадить 28 пальм
Фото gelendzhik.org

Тропические деревья видов трахикарпус и хамеропс планируют посадить в пяти локациях курорта.

Эксперимент по высадке пальм начали в Геленджике в прошлом году. Тогда на курорте посадили порядка 50 деревьев, которые хорошо прижились. Высадку тропических деревьев решили продолжить, специалисты полагают, что теплая осень — самое удачное время для этого. В планах посадить 28 новых пальм.

Кроме того, на клумбах Геленджика впервые высаживают олеандр. Этот вечнозеленый кустарник выдерживает до — 10 градусов и цветет с августа по октябрь. Уже высадили 17 кустов. Также на курорте продолжают сажать лаванду.

Сообщается, что основной упор озеленители сделали на центральных улицах — Луначарского, Туристической, Кирова. Также по поручению мэра Геленджика планируется высадка кипарисовиков на участке в районе 3-го километра, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

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