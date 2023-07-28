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Процедуру развода для супругов без общего имущества и детей планируют упростить в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/protseduru-razvoda-dlya-suprugov-bez-obshhego-imushhestva-i-detej-planiruyut-uprostit-v-rossii
Процедуру развода для супругов без общего имущества и детей планируют упростить в России
Фото unsplash.com

С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог предложил сократить срок регистрации расторжения брака до семи календарных дней с момента подачи заявления для пар без совместного имущества и детей.

По словам Орлова, такая мера обусловлена долгим ожиданием не менее месяца официального расторжения брака. Он подчеркнул, что супруги без детей и совместного имущества вовсе не имеют предмета спора, потому длительное ожидание регистрации развода нецелесообразно, сообщает RT.

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