Протокол уголовного дела съела жительница Сочи, чтобы спасти сына

Инцидент произошел 11 декабря 2023 года в кабинете следователя в Хостинском районе Сочи.

Установили, что женщина была с сыном в кабинете следователя. Чтобы увести сына от уголовной ответственности, она разорвала и съела протокол его ознакомления с материалами уголовного дела.

Вину сочинка частично признала, ей назначили штраф в размере 40 тыс. рублей. Ее сынка также привлекли к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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