Дело обвиняемого во взятке экс-главного архитектора рассмотрит суд в Крымске

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора города, обвиняемого в получении взяток.

Согласно версии следствия, женщина, пользуясь своим служебным положением, вынудила бизнесмена, занимающегося строительством многоквартирных домов в Крымске, неоднократно оплачивать ей и ее семье отдых в отелях Геленджика на общую сумму свыше 170 тыс. рублей, а также вынудила сделать скидку на покупку квартир в строящихся домах.

Уголовное дело в отношении подозреваемой направили в Крымский районный суд. Фигурантке за наиболее тяжкое из преступлений грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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