Протоиерей Потокин: не нужно покупать куличи в упаковке с религиозными символами

Православным верующим на Пасху не стоит покупать куличи в пакетах с изображениями святынь, заявил врио руководителя Синодального отдела по благотворительности РПЦ, протоиерей Михаил Потокин.

По его словам, упаковка с картинками, например, «Явление Христа народу», чаще всего после вскрытия выбрасывается. А это — неуважительное отношением к священным изображениям. Потокин отметил, что лучше выбирать куличи в пакетах или коробках, на которой нет никакой религиозной символики.

«Если мы не будем покупать кулич, завернутый в пакет, на котором изображены кресты, молитвы и так далее, а купим кулич скромный, без всяких надписей, его освятим, съедим, то будет использован по назначению», — подчеркнул представитель РПЦ.

Протоиерей добавил, что если не приобретать такой товар, то торговые сети оперативно отреагируют на изменение потребительского спроса, и уберут куличи в «религиозной» упаковке с полок магазинов, пишет 360.ru со ссылкой на проведенную в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» пресс-конференцию.

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