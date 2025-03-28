На Кубани средняя стоимость кулича перед Пасхой выросла на 20% — до 156 рублей

Жителям Краснодарского края пасхальный набор из кулича и творожной пасхи обойдется в 591 рубль, что дешевле среднероссийского показателя, но дороже, чем в целом по ЮФО.

Православная Пасха в этом году приходится на 20 апреля. За месяц до праздника приготовление кулича на Кубани в среднем обойдется в 156 рублей, исходя из рецепта: мука, молоко, яйцо, сливочное масло, сахар. С прошлого года стоимость кулича выросла на 26 рублей. Основным фактором формирования стоимости выступает сливочное масло, которое составляет почти 60% цены, пояснила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

Стоимость приготовления кулича в Краснодарском крае примерно на 4 рубля выше, чем в целом по ЮФО, но на 8 рублей ниже среднероссийского показателя. При этом дешевле всего в стране кулич обойдется жителям Адыгеи — 131 рубль.

Себестоимость творожной пасхи на Кубани оценили в 435 рублей. Половину этой цены составил творог, еще 26% — сливочное масло, остальное — яйца, сахар и сметана.

«В сравнении с февралем прошлого года стоимость творожной пасхи выросла на 73 рубля. Самым подорожавшим ингредиентом также стало сливочное масло. Удорожание остальных товаров, за исключением яиц, которые упали в цене, было не столь значимым», — рассказала Траутман.

Эксперт добавила, что стоимость приготовления творожной пасхи на Кубани в феврале этого года была на 13 рублей ниже, чем в целом по ЮФО, а также на 33 рубля ниже, чем по России, пишет «КП-Кубань».

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