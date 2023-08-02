Проткнутому насквозь арматурой мужчине «отключили» легкое во время операции в Сочи

Несчастный случай произошел днем 29 июля в одном из частных домов, где велось строительство. В тот день 39-летний местный житель упал на металлическую арматуру с высоты второго этажа и получил проникающее ранение.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 4. Врачи в экстренном порядке провели лабораторные и инструментальные исследования. КТ показала, что арматура прошла через правое легкое, не задев другие органы.

Пациенту требовалась срочная операция. Для того, чтобы облегчить извлечение арматуры из тела, медики срезали ее часть.

«Особенность данной операции в том, что в ходе нее анестезиологи «выключили» мужчине поврежденное легкое, затем снова подключили его к жизнедеятельности. Сама операция длилась около двух часов», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Операция прошла успешно. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, он уже чувствует себя хорошо.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после падения мужчин на арматуру в Сочи на место выехали медики скорой помощи и спасатели. При помощи гидравлического инструмента специалисты перекусили металлические прутья и освободили пострадавшего.