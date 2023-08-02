Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Проткнутому насквозь арматурой мужчине «отключили» легкое во время операции в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/protknutomu-naskvoz-armaturoj-muzhchine-otklyuchili-legkoe-vo-vremya-operatsii-v-sochi
Проткнутому насквозь арматурой мужчине «отключили» легкое во время операции в Сочи
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края

Несчастный случай произошел днем 29 июля в одном из частных домов, где велось строительство. В тот день 39-летний местный житель упал на металлическую арматуру с высоты второго этажа и получил проникающее ранение.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 4. Врачи в экстренном порядке провели лабораторные и инструментальные исследования. КТ показала, что арматура прошла через правое легкое, не задев другие органы.

Пациенту требовалась срочная операция. Для того, чтобы облегчить извлечение арматуры из тела, медики срезали ее часть.

«Особенность данной операции в том, что в ходе нее анестезиологи «выключили» мужчине поврежденное легкое, затем снова подключили его к жизнедеятельности. Сама операция длилась около двух часов», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Операция прошла успешно. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, он уже чувствует себя хорошо.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после падения мужчин на арматуру в Сочи на место выехали медики скорой помощи и спасатели. При помощи гидравлического инструмента специалисты перекусили металлические прутья и освободили пострадавшего.

Статьи
Экстракорпоральное оплодотворение: что такое ЭКО простыми словами
Экстракорпоральное оплодотворение: что такое ЭКО простыми словами
Что такое цифровой рубль: принципы работы и особенности
Что такое цифровой рубль: принципы работы и особенности
Картошку можно: диетолог развеял мифы о провоцирующих набор веса продуктах
Картошку можно: диетолог развеял мифы о провоцирующих набор веса продуктах
Топ-7 пород кошек для пенсионеров
Топ-7 пород кошек для пенсионеров
Диетолог рассказала, чем опасны сахарозаменители
Диетолог рассказала, чем опасны сахарозаменители
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях