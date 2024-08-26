Против сбившего 12-летнюю девочку самокатчика заведут уголовное дело на Кубани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в селе Георгиевском Туапсинского района.

Мужчина на электросамокате 23 августа сбил 12-летнюю велосипедистку. Девочку госпитализировали с травмой головы. СУ СК России по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 23 августа в 20:00 на улице Советской в селе Георгиевском в Туапсинском районе. По предварительным данным, 37-летний мужчина на электросамокате не выбрал безопасную скорость и сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на электровелосипеде.