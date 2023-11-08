Против пилота завели дело после столкновения самолета с трапом в аэропорту Сочи

Инцидент произошел 4 августа около 21:00 при заруливании воздушного судна Aibus A330-300 на стоянку.

По версии следствия, после посадки самолета и постановки его на стояночный тормоз, командир воздушного судна не дождался сообщения диспетчера об установке колодок и подачи трапа и снял самолет со стояночного тормоза. Самолет начал катиться вперед и столкнулся с телескопическим пассажирским трапом. В результате лайнер и трап получили механические повреждения. Экспертиза установила стоимость восстановления с учетом ремонта и замены поврежденных компонентов, сумма превысила 49 млн рублей.

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил в отношении командира воздушного судна уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование продолжается, сообщает Западное МСУТ СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лайнер компании Nordwind прилетел в Сочи из Нижнего Новгорода. В аэропорту Сочи сообщили о том ,что экипаж самолета допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. После инцидента для следующего рейса № 4473 Cочи — Новосибирск заменили самолет.