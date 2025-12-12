Протащил по дороге и добил кувалдой: убийца из Ростовской области сел пожизненно

Суд признал 39-летнего жителя Аксайского района виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью, и умышленном повреждении имущества.

По данным следствия, в июне 2024 года мужчина находился в своем доме в поселке Реконструктор Аксайского района. Там он в ходе конфликта на почве ревности избил свою 38-летнюю сожительницу.

После этого он привязал женщину за ноги буксировочным тросом к бамперу автомобиля и протащил ее по асфальтированной и гравийной дороге. Когда трос оборвался, мужчина остановил машину и несколько раз ударил женщину кувалдой по голове. От полученных множественных травм женщина скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник попытался спрятать тело в лесопосадке.

Впоследствии, находясь под стражей в СИЗО, мужчина поссорился с сокамерником и убил его. Также следователи установили его причастность к повреждению чужого имущества.

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

