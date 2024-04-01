Проснувшаяся от спячки змея устроила переполох в доме в Новороссийске

С наступлением резкого потепления в Краснодарском крае начали выходить из спячки змеи, находившиеся в неподвижном состоянии с осени.

Накануне в пригороде Новороссийска одна из проснувшихся змей заползла в частный дом и устроила там переполох, напугав жильцов. Люди не смогли самостоятельно избавиться от «незваной гостьи» и обратились за помощью в городскую службу спасения.

Прибывшие на место спасатели поймали змею и выпустили ее в естественную среду обитания, сообщил в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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