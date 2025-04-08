Прослуживших более полугода добровольцев освободят от призыва в России

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Ко второму чтению депутаты одобрили поправки, согласно которым добровольцы получат отсрочку от призыва и освобождение от военных сборов, а добровольцы, участвовавшие в боевых действиях более полугода, полностью освободят от призыва.

Также от призыва освободят граждан, более полугода участвовавших в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, сообщает пресс-служба Госдумы.

Читайте также: статус ветеранов боевых действий получат все бойцы в Курской области. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о наделении статусом ветеранов всех бойцов, отражавших вторжение на территорию РФ, в том числе участников добровольческих формирований. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит солдатам и офицерам получать дополнительные выплаты и меры соцподдержки.

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