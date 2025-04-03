Госдума РФ: статус ветеранов боевых действий получат все бойцы в Курской области

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о наделении статусом ветеранов всех бойцов, отражавших вторжение на территорию РФ, в том числе участников добровольческих формирований.

Инициатором внесения поправок в закон «О ветеранах» выступило правительство РФ.

Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, в том числе уволенные в запас, сотрудники МВД, Росгвардии, прокуратуры, СКР, государственной противопожарной службы и органов принудительного исполнения, которые отражали вооруженное вторжение на территорию России, выполняли задачи на госгранице и на прилегающих к районам проведения спецоперации территориях.

Статус инвалида боевых действий предоставят военнослужащим, ставшим инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении боевых задач.

Перечень прилегающих к районам проведения спецоперации территорий определит правительство РФ.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит солдатам и офицерам получать дополнительные выплаты и меры соцподдержки, сообщает ТАСС.

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