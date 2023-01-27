Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Просил на лечение: житель Ейска обманом выманил у знакомой 60 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prosil-na-lechenie-zhitel-ejska-obmanom-vymanil-u-znakomoj-60-tys-rublej
Просил на лечение: житель Ейска обманом выманил у знакомой 60 тыс. рублей
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

За мошенничество 29-летнему жителю Ейска грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, молодой человек сообщил знакомой в мессенджере, что попал в ДТП и нуждается в срочном дорогостоящем лечении. В течение двух месяцев девушка перевела ему порядка 60 тыс. рублей. Возвращать долг злоумышленник не собирался.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Молодой человек находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Краснодара назвался сотрудником ФСБ и вымогал у друга 8 млн рублей за закрытие уголовного дела.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
  5. Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях