Просил на лечение: житель Ейска обманом выманил у знакомой 60 тыс. рублей

За мошенничество 29-летнему жителю Ейска грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, молодой человек сообщил знакомой в мессенджере, что попал в ДТП и нуждается в срочном дорогостоящем лечении. В течение двух месяцев девушка перевела ему порядка 60 тыс. рублей. Возвращать долг злоумышленник не собирался.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Молодой человек находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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