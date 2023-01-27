Просил на лечение: житель Ейска обманом выманил у знакомой 60 тыс. рублей
Происшествия
27.01.2023 13:49
За мошенничество 29-летнему жителю Ейска грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, молодой человек сообщил знакомой в мессенджере, что попал в ДТП и нуждается в срочном дорогостоящем лечении. В течение двух месяцев девушка перевела ему порядка 60 тыс. рублей. Возвращать долг злоумышленник не собирался.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Молодой человек находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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