Прошунин: в Сочи нет никаких угроз и ограничений для туристов

Мэр Сочи Андрей Прошунин 12 декабря в пресс-центре ТАСС рассказал о присвоении Сочи статуса курорта федерального значения, планах на зимний курортный сезон и прокомментировал вопросы безопасности , в том числе и во время угрозы атаки БПЛА.

Отвечая на вопрос: «Безопасно ли в Сочи во время атак беспилотников и планируют ли власти вводить дополнительные ограничения?», Прошунин отметил, что с новыми вызовами столкнулись многие города России, и у Сочи уже есть опыт работы во время атаки дронов.

«Мы провели масштабную работу в этой части. У нас, к сожалению, в ходе этих атак погибло три человека: две женщины и парень. Мы достаточно быстро отработали, помогли их семьям. Но тем не менее это большая утрата и большая потеря, тем более, что это произошло в городе-курорте», — рассказал глава Сочи.

Андрей Прошунин отметил, что в городе отработан четкий алгоритм действий во время беспилотной опасности. По его словам, при заселении в отели туристы сразу же получают памятку, как вести себя в такой ситуации. Кроме того, в Сочи работает большое количество систем речевого оповещения и организовано достаточно мест для укрытия людей.

«Хочу заверить только в одном, что город на сегодня безопасен. Можно смело ехать и не бояться. Отрабатывают все системы, начиная от военных, — муниципальные службы, МЧС, управления внутренних дел и другие спецслужбы. Поэтому можете смело приезжать, никаких угроз и ограничений нет», — подытожил Прошунин.

