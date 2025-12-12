Прошунин: статус курорта федерального значения укрепит потенциал Сочи

Об этом заявил глава города-курорта Андрей Прошунин 12 декабря во время пресс-конференции в ТАСС.

По словам мэра, ключевым изменением после присвоения Сочи статуса курорта федерального значения стало четкое определение границ муниципального образования — это 351 га. Ранее цифра менялась и включала границы Сочинского национального парка и других зон.

Кроме того, мэр отметил, что благодаря новому статусу Сочи получит дополнительные финансовые возможности. В условиях высокой туристической нагрузки федеральная поддержка поможет сбалансировать давление на системы жизнеобеспечения города.

Глава Сочи отметил, что главным распределителем средств выбрали Министерство здравоохранения РФ, которое подготовит новые нормативные акты. Они позволят определить программы для дальнейшего развития города-курорта.

Особое внимание планируют уделить развитию санаторно-курортной отрасли, а также сохранению охранных и горно-санитарных зон.

«Мы будем общаться с нашими коллегами из федерального министерства и входить в программы для развития города», — отметил Прошунин.

По словам главы Сочи, получение статуса курорта федерального значения станет важным шагом к укреплению туристического потенциала Сочи и улучшению качества отдыха.

Читайте также: в новогодние праздники горный кластер Сочи ожидает 165 тыс. туристов.

Подпишись, здесь всегда интересно.