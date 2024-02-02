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Прошунин: мусорный полигон в Новороссийске нуждается в реконструкции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proshunin-musornyj-poligon-v-novorossijske-nuzhdaetsya-v-rekonstruktsii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Прошунин: мусорный полигон в Новороссийске нуждается в реконструкции
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин 2 февраля находится в Новороссийске с рабочим визитом.

Он вместе с мэром Новороссийска Андреем Кравченко посетил мусорный полигон в районе села Борисовка и пообщался с местными жителями.

«Очевидно, что существующий полигон нуждается в реконструкции. Сейчас на уровне региона рассматриваем несколько вариантов решения», — рассказал Прошунин.

Вице-губернатор отметил, что населенным пунктам, расположенным около мусорных полигонов нужно уделять особое внимание. Им будут отдавать приоритет при планировании господдержки.

Прошунин рекомендовал руководству полигона ТКО в Борисовке привести эту территорию в порядок, выполнив запланированные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Белореченске начали реконструкцию мусорного полигона. Этот объект принимает для размещения отходы из Сочи, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Апшеронского и Белореченского районов.

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