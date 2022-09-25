Прощание с Владимиром Руновым пройдет в Краснодаре 27 сентября

Фото «Кубань 24»

Заслуженный журналист Кубани Владимир Рунов скончался в результате болезни на 86 году жизни.

«Прощание пройдет 27 сентября с 10:00 до 12:00 на Красной, 5. Похоронят Владимира Рунова на Славянском кладбище на аллее почетных жителей», — сообщили в Союзе журналистов Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 сентября выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного журналиста, Героя труда Кубани Владимира Рунова.

«Владимира Викторовича знали не только в регионе, но и в России. Он писал книги про наш край, занимался общественной деятельностью. Долгое время возглавлял региональный телеканал, работал в профильных вузах, был профессором Краснодарского государственного института культуры. Внес неоценимый вклад в развитие кубанской публицистики, передавал опыт и основы мастерства молодому поколению», — написал Вениамин Кондратьев.

Владимир Рунов родился в Ростове-на-Дону 11 мая 1937 года. Однако большую часть своей жизни связал с Краснодарским краем. Он был депутатом ЗСК, деканом факультета журналистики КубГУ и факультета телерадиовещания КГИК, а также около 10 лет руководил ГТРК «Кубань».

За успехи в работе Рунову присвоили звания: заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля науки Кубани, заслуженного журналиста Кубани и Адыгеи, Героя труда Кубани. Также он был членом Союза российских писателей. Является автором книг «Особняк на Соборной», «Беседы у догорающего камина» и «Наш торопливый век».