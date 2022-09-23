Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Рунова

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 сентября выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного журналиста, Героя труда Кубани Владимира Рунова.

Глава региона отметил, что это огромная утрата для всех жителей Кубани.

«Владимира Викторовича знали не только в регионе, но и в России. Он писал книги про наш край, занимался общественной деятельностью. Долгое время возглавлял региональный телеканал, работал в профильных вузах, был профессором Краснодарского государственного института культуры. Внес неоценимый вклад в развитие кубанской публицистики, передавал опыт и основы мастерства молодому поколению. Мы были знакомы лично, общались во время встреч с журналистами, несколько раз он брал у меня интервью», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Владимира Рунова и отметил, что он навсегда останется в сердцах жителей Кубани как настоящий профессионал и образец преданности своему делу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», умер заслуженный журналист Кубани Владимир Рунов. Он скончался в результате болезни на 86 году жизни.