Прощание с ведущим телеканала «Кубань 24» Вячеславом Ширяевым состоится 6 марта
Траурная церемония пройдет в понедельник 6 марта в Ритуальном зале Славянского кладбища Краснодара с 10.00 до 11.30 по адресу: ул. 4-я Линия 59/1.
Также церемония прощания будет транслироваться в прямом эфире по ссылке.
Ведущий и редактор программы «На стороне закона» Вячеслав Ширяев ушел из жизни утром 2 марта 2023 года от сердечного приступа. Ему было 48 лет.
На телеканале «Кубань 24» журналист трудился с 2020 года. Программа, которую вел наш коллега, рассказывала о чрезвычайных происшествиях и громких криминальных историях, давала зрителям профессиональные советы и рекомендации, как не оказаться жертвой злоумышленников, разбирала спорные ситуации с помощью экспертов и участников конфликтных ситуаций.
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