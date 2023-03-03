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Прощание с ведущим телеканала «Кубань 24» Вячеславом Ширяевым состоится 6 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proshhanie-s-vedushhim-telekanala-kuban-24-vyacheslavom-shiryaevym-sostoitsya-6-marta
Прощание с ведущим телеканала «Кубань 24» Вячеславом Ширяевым состоится 6 марта
Фото «Кубань 24»

Траурная церемония пройдет в понедельник 6 марта в Ритуальном зале Славянского кладбища Краснодара с 10.00 до 11.30 по адресу: ул. 4-я Линия 59/1.

Также церемония прощания будет транслироваться в прямом эфире по ссылке.

Ведущий и редактор программы «На стороне закона» Вячеслав Ширяев ушел из жизни утром 2 марта 2023 года от сердечного приступа. Ему было 48 лет.

На телеканале «Кубань 24» журналист трудился с 2020 года. Программа, которую вел наш коллега, рассказывала о чрезвычайных происшествиях и громких криминальных историях, давала зрителям профессиональные советы и рекомендации, как не оказаться жертвой злоумышленников, разбирала спорные ситуации с помощью экспертов и участников конфликтных ситуаций.

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