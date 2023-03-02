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Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushel-iz-zhizni-vedushhij-telekanala-kuban-24-vyacheslav-shiryaev
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Фото из ВК Вячеслава Ширяева

Утром 2 марта 2023 года от сердечного приступа скончался наш коллега Вячеслав Ширяев — ведущий и редактор программы «На стороне закона». Ему было 47 лет.

Вячеслав родился в Иркутске, но в последние годы жил и работал в Краснодаре. На «Новом телевидении Кубани» журналист трудился с 2020 года. Программа, которую вел наш коллега, рассказывала о чрезвычайных происшествиях и громких криминальных историях, давала зрителям профессиональные советы и рекомендации, как не оказаться жертвой злоумышленников, разбирала спорные ситуации с помощью экспертов и участников конфликтных ситуаций.

По образованию Вячеслав железнодорожник, но его настоящим призванием стала журналистика. На телевидение Ширяев пришел в 1995 году. Был ведущим и редактором множества программ, снимался в кино, играл в любительском театре. В 1994 году стал участником, а потом и капитаном сборной КВН «Иркутские декабристы» (чемпионы Лиги КВН Азия, участники Высшей лиги).

«Кубань 24» выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ширяева.

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