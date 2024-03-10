Проран на Суждукской косе в очередной раз открыли в Новороссийске

Протоку, снабжающую Суджукскую лагуну свежей морской водой из Цемесской бухты, ранее активисты несколько раз выкапывали с помощью обычных лопат. На этот раз за дело принялась тяжелая техника — на месте нанесенной волнами галечной перемычки работал экскаватор.

«На косе работала техника, проран открыли, водообмен пошел, что хорошо скажется на экосистеме Суджукской лагуны. В дальнейшем на косе планируется постройка бонов, сбивающих волны, чтобы проран постоянно был открыт. Для этого необходимо найти подрядчика, сейчас готовятся конкурсные процедуры для тендера. После установки боновых ограждений, механические вмешательства по открытию прорана не понадобятся», — сообщил начальник 3 отдела Управления особо охраняемых природных территорий Константин Власов.

Новороссийские экологи много лет борются за решение проблемы соединения водоема с морем. Недавно суд решил, что проран должен быть открыт постоянно. По словам активистов, Суджукская лагуна — природный памятник краевого значения, который рыба использует для нереста. Кроме того, этот в этом водоеме обитают и отдыхают во время перелетов более чем 200 видов птиц. Лагуну соединяет с Черным морем тоненький перешеек — проран, который сильные штормы регулярно уничтожают.

Теперь преграда между бухтой и лагуной опять исчезла и очевидцы в соцсетях пишут: вода идет очень хорошо, нанос за мостом убрали и углубили, сообщает издание «Новороссийский рабочий».

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