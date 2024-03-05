Пропавшую восьмилетнюю школьницу нашли живой в Краснодаре

Девочка 8 лет не вернулась домой после школы 4 марта.

Она была одета в розовую куртку, темно-синюю юбку, серые колготки и черные ботинки с красными вставками.

Ночью сообщили о том, что пропавшую школьницу нашли живой. Ее искали более 30 человек. Девочку передали маме, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

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