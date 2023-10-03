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Пропавшую 3 дня назад на Кубани 15-летнюю девушку нашли в Ростове-на-Дону

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshuyu-3-dnya-nazad-na-kubani-15-letnyuyu-devushku-nashli-v-rostove-na-donu
Пропавшую 3 дня назад на Кубани 15-летнюю девушку нашли в Ростове-на-Дону
Фото t.me/mvd_23

Об исчезновении подростка в станице Стародеревянковской в полицию Каневского района сообщили 30 сентября.

В ходе розыска девушку нашли в Ростове-на-Дону — она скрывалась от родственников и правоохранителей у подруги.

Школьницу доставили в отдел полиции, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с ней работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отец школьницы сообщил, что она ушла из дома из-за того, что ей не дали денег на новый маникюр. Девочка часто устраивает истерики и уважительно общается только с бабушкой.

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