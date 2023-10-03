На Кубани четвертые сутки ищут школьницу, сбежавшую из дома из-за маникюра

Случай произошел в станице Стародеревянковской Каневского района. Там пропала без вести 15-летняя девочка.

Последний раз ее видели 30 сентября. После уроков в школе она пришла к бабушке, а потом вышла от нее и пропала. К ее поискам подключились правоохранители и волонтеры.

Утром 3 октября пропавшая без вести девочка позвонила родственникам, однако ничего не сообщила им о том, где она находится. Отец школьницы сообщил, что она ушла из дома из-за того, что ей не дали денег на новый маникюр.

«Недавно попросила у меня денег на маникюр, но я ей запретил. Не из-за того, что денег жалко, а потому, что в школу надо ходить как положено», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что мать девочки умерла пять лет назад. Мужчина начал сожительствовать с другой женщиной. По его словам, девочка часто устраивает истерики и уважительно общается только с бабушкой по маминой линии, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

Читайте также: в Краснодарском крае пропала без вести 19-летняя мать с годовалым ребенком. Ева Возжикова 21 сентября вышла из дома в Лабинске вместе со своей годовалой дочкой и перестала выходить на связь. Около 11:00 24 сентября в соцсетях появилась информация, что пропавшую девушку с ребенком нашли. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.