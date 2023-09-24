На Кубани пропала без вести 19-летняя мать с годовалым ребенком

Ева Возжикова 21 сентября вышла из дома в Лабинске вместе со своей годовалой дочкой и перестала выходить на связь.

Их ищут уже несколько дней. Приметы пропавшей девушки: возраст 19 лет, рост 165 см, глаза зелено-голубые, русые волосы, худощавое телосложение. Она была одета в длинное белое платье с рисунком из черных лепестков и черные шлепки. На ее голове может быть платок.

Всех, кто знает местонахождение пропавшей без вести девушки, просят сообщить по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112, говорится в Telegram-канале краевого отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Около 11:00 24 сентября в соцсетях появилась информация, что пропавшую девушку с ребенком нашли. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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