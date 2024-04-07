Пропавший в океане яхтсмен из Геленджика вышел на связь и рассказал о шторме

Виталий Елагин, который осенью 2023 года отправился в кругосветное плавание, а в марте не выходил на связь, рассказал о сильном шторме и том, что команде не хватило опыта в подготовке и ресурсов на это путешествие.

«Всем здравия! Первое и главное! Искренне не хотел, чтобы так вышло и столько было беспокойства и переживаний. Приношу всем искренние извинения, слава богам, ни один спасатель не пострадал. Но нашим досталось шторма у Горна, яхта Русал, как я понял. Ребята, спасибо огромное и простите», — написал путешественник ночью 7 апреkя в Telegram.

По его словам, первый контроллер отказал еще в Тихом океане. А позже перестал работать второй.

«По возможности мы все дублировали, но нам не хватило опыта в подготовке и ресурсов на это мероприятие. Например, два грота, два солнечных контроллера… Вот после шторма, который здесь обсуждали, 60 узлов было. Хорошо, что хоть не продолжительный. Отказал второй контроллер, первый еще в Тихом. Подключил панели солнечные напрямую к батареям и надеюсь, система доживет», — уточнил Виталий Елагин.

Яхтсмен отметил, что спутниковый трекер не дублировали и он не ожидал, что трекер подведет. Кроме того, грот (нижний прямой парус на яхте) «стал довольно резко сыпаться». По словам Елагина, в нем образовалась дыра 2 на 1 метр.

«Я шил в итоге трое дней, и до сих пор что-то ремонтирую, почти каждый день, сегодня тоже. В общем, для Южного океана все надо брать наилучшее и все дублировать! И опыта побольше набираться… Если не идти сюда, то как его получить?», — добавил путешественник.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виталий Елагин планирует завершить свое путешествие в аргентинском порту Мар-дель-Плата. Об этом сообщил ученик геленджикского спортсмена Алексей Чванов. По его словам, яхта Елагина «Дочь ветра» требует ремонта.