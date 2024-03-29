Пропавший у берегов Чили яхтсмен из Геленджика по-прежнему не выходит на связь

Речь идет о жителе Кубани Виталии Елагине, который 19 марта перестал выходить на связь во время путешествия на яхте «Дочь ветра» у мыса Горн.

Судно обнаружили днем 27 марта в Атлантическом океане. По данным члена береговой команды яхты Алексея Чванова, судно находится недалеко от мыса Виргенес к северу от Магелланова пролива на 51° 44 23 южной широты и 068° 14 34 западной долготы. Яхта должна была двигаться общим курсом на север со скоростью 5 узлов.

При этом яхтсмен Виталий Елагин по-прежнему не выходит на связь.

«Сейчас ситуация обстоит так. Мы получили сообщение 2 дня назад, что он жив. И все. Больше у нас нет никакой информации. Что с ним, с парусами, с едой/водой», — говорится в Telegram-канале «Дочь ветра в океане».

Отмечается, что по рации с Елагиным связаться пока не получилось.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виталий Елагин отправился в кругосветное путешествие осенью 2023 года. Связь с ним пропала 19 марта. Судно тогда было рядом с мысом Горн у берегов Чили. Известно, что у яхты порвался грот и оба паруса яхты повреждены.