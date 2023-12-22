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Пропавших в зоне СВО людей помогают найти кубанские следователи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshih-v-zone-svo-lyudej-pomogayut-najti-kubanskie-sledovateli
Пропавших в зоне СВО людей помогают найти кубанские следователи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следственный комитет по Краснодарскому краю помогает найти родственников, которые находятся в зоне спецоперации.

«В следственные органы СК РФ в разных регионах от граждан поступают просьбы о помощи в установлении местонахождения родственников, находящихся в зоне проведения СВО (в том числе мобилизованных граждан). В связи с этим разъясняем, что в подобных случаях родственникам необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган Следственного комитета», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Заявителям необходимо в документе прописывать все необходимые данные потерявшегося человека.

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