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Пропавшие в Краснодаре двое школьников нашлись, они живы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshie-v-krasnodare-dvoe-shkolnikov-nashlis-oni-zhivy
Пропавшие в Краснодаре двое школьников нашлись, они живы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре 5 мая нашлись пропавшие накануне днем школьники. Дети живы и здоровы.

«Сегодня утром дети нашлись, они ночевали на Лодочной станции. В настоящее время дети переданы родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 4 мая по дороге из школы пропали два мальчика в возрасте 9 и 10 лет.

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