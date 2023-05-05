Пропавшие в Краснодаре двое школьников нашлись, они живы

В Краснодаре 5 мая нашлись пропавшие накануне днем школьники. Дети живы и здоровы.

«Сегодня утром дети нашлись, они ночевали на Лодочной станции. В настоящее время дети переданы родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 4 мая по дороге из школы пропали два мальчика в возрасте 9 и 10 лет.