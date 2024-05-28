Пропавшего в Сочи мужчину нашли погибшим спустя 4 месяца

Заурбек Мураев пропал без вести 15 января. В последний раз его видели на записях с камер видеонаблюдения 15 января в селе Пластунка.

Вечером 27 мая в Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт» стало известно, что пропавшего без вести 35-летнего мужчину нашли погибшим.

В соцсетях появилась информация, что труп мужчины обнаружили накануне в Хостинском районе. Подробности его смерти неизвестны. Информация уточняется.

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