Пропавшего в Краснодаре две недели назад 38-летнего мужчину нашли погибшим

Тимур Амелин 1986 года рождения 5 апреля ушел с вокзала Краснодар-1 и пропал.

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае утром 16 февраля сообщили, что пропавшего 38-летнего мужчину нашли погибшим.

«Искренние соболезнования родным и близким», — написали в Telegram-канале «ЛизаАлерт».

Причина смерти неизвестна. Информация уточняется.

Читайте также: пропавшего на Кубани пенсионера нашли погибшим спустя две недели. Местонахождение Сергея Сковородкина 1957 года рождения было неизвестно с 1 апреля. К поискам 67-летнего пенсионера из Щербиновского района подключились волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Как стало известно вечером 11 апреля, Сергей Сковородкин погиб.

В Краснодаре нашли погибшим мужчину, который пропал на прогулке месяц назад. Исмаил Байрамов 16 февраля вышел из дома прогуляться в одном из микрорайонов краевого центра и перестал выходить на связь с родственниками.

Подпишись, здесь всегда интересно.