Пропавшего под Геленджиком казака-артиста нашли в колодце спустя двое суток

В селе Архипо-Осиповка завершили поиски местной знаменитости — 65-летнего Игоря Ледовских, участника творческого коллектива «Играй гармонь».

Артист пропал 4 апреля. На его поиски из другого города приехал его сын, к нему присоединились многие местные жители, спасатели отряда «ЛизаАлерт», казаки и коллеги Ледовских — работники Дворца культуры. Супруга казака в это время находилась в отъезде, но ей сообщили о случившемся.

Искали пожилого мужчину двое суток, все это время люди прочесывали территорию от Архипо-Осиповки до бухты Инал. В итоге 6 апреля в селе Тешебс его случайно обнаружила в колодце местная жительница.

Пострадавшего достали на поверхность, транспортировали до автомобиля скорой помощи, а после вместе с сыном Игорь Ильич поехал в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила вице-мэр Геленджика Янина Скорикова в Telegram.

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