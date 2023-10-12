Пропавшего по дороге из Ейска в Каневской район подростка нашли, он жив

Сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего накануне днем 17-летнего подростка.

По данным оперативников, подростка нашли в Щербиновском районе, где он гостил у знакомой.

«В настоящее время несовершеннолетний возвращен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Также установлено, что противоправных действий в его отношении не совершалось», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 11 октября полиция объявила в розыск 17-летнего жителя станицы Новоминской. По словам родственников, подросток 11 октября около 12:00 выехал на автобусе из Ейска, но домой в Каневской район не вернулся.