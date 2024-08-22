Пропавшего 77-летнего пенсионера нашли погибшим на Кубани

Иван Бакулин вышел из своего дома в станице Тбилисской 15 августа и перестал выходить на связь.

В течение почти недели его искали волонтеры и правоохранители. Приметы Бакулина распространяли в социальных сетях.

Вечером 21 августа в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась информация о том, что пропавшего 77-летнего пенсионера из Тбилисской нашли погибшим.

Причина смерти пожилого мужчины неизвестна. Информация уточняется.

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