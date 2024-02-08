Промышленный форум пройдет на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

В рамках Всемирного фестиваля молодежи со 2 по 6 марта в Сочи пройдет Международный молодежный промышленный форум.

«Форум станет крупнейшей диалоговой площадкой для активных и целеустремленных представителей индустрии. К участию приглашаются все, кто заинтересован в развитии технологического предпринимательства, создании собственных проектов, профессиональном росте в сфере промышленности», — сообщают организаторы фестиваля.

Участники и спикеры форума — основатели малых и средних предприятий, авторы стартапов, руководители отраслевых промышленных союзов и корпораций. В рамках мероприятия гости смогу познакомиться с актуальными тенденциями индустрии.

«Всемирный фестиваль молодежи позволяет участникам не только повысить свои навыки и компетенции, но и найти практические решения современным вызовам, с которыми сталкивается новое поколение в разных сферах. Клуб молодых промышленников будет ждать участников на Международном молодежном промышленном форуме, где они смогут обсудить вопросы развития бизнеса и построения стартап-проектов с ведущими специалистами этой области», — сказал председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

Посетителей ждут сессии, стартап-шоу, мастер-классы и баттлы, посвященные перспективам развития бизнеса и индустрии, а также выставка промышленных проектов «Мы — будущее», где представят продукцию 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов, сообщает пресс-служба Всемирного фестиваля Молодежи.

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