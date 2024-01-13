На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи подали заявки из 188 стран

О подготовке к Всемирному молодежному фестивалю 13 января в ходе заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, в дни фестиваля Россия примет более 10 тыс. иностранных гостей.

«Президентом создано совершенно уникальное, когда у нас в целом ряде проектов появляются иностранные участники… Интересно будет послушать, что об этом думают участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в марте в Сочи. У нас заявки из 188 стран, больше, чем это было в 2017 году», — сообщил первый замруководителя администрации президента.

Сергей Кириенко отметил, что сейчас «самое время возможностей по разным причинам». По его словам, сейчас «мир меняется, стремительно», а глобальные изменения — «это всегда время возможностей».

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на ФТ «Сириус» с 1 по 7 марта, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия встретит участников фестиваля из 183 стран как самых дорогих гостей, заявил 21 ноября 2023 года президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 100 дней до старта фестиваля.

«1 марта 2024 года в России откроется Всемирный фестиваль молодежи. Это яркое событие состоится в Сочи на Федеральной территории Сириус. Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей», — сказал глава государства.