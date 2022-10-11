Промпредприятия Краснодарского края представляют продукцию на международной выставке «Агропродмаш»
В Москве с 10 по 14 октября проходит 27 международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Свою продукцию в Москве представляют компании «Техноиндустрия», «Металлпром», «Промышленно-инженерная компания», «Белкрас-М», «Лидерпласт», «Полипринт», «Сормат» (ТМ «Фарком»), НПП «Флореаль», КЗКЭО «КОГЕНЕРАЦИЯ», «ЛЕВАНТ-РУС», «Юг-Полимер».
«Регион третий раз принимает участие в «Агропродмаше» в формате коллективной выставочной экспозиции. В этом году свою продукцию представляют 11 производителей оборудования, упаковки для пищевой промышленности, а также дезинфицирующих средств», – рассказал и. о. руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.
Компании демонстрируют технику для длительной пастеризации молока и пивоваренной промышленности, автоматы для выдувания ПЭТ-тары, хлебопекарные и кондитерские печи, полипропиленовую и ПВХ-пленки.
Участие для предприятий Краснодарского края в промышленных экспозициях региона на отраслевых выставках бесплатное. Подать заявку на участие в краевых презентациях можно на сайте Фонда развития промышленности региона или по телефонам: 8 (861) 205-44-09, 8-800-500-27-28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: на Промышленном портале Краснодарского края представлено более 3 тыс. видов продукции и услуг.
- В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
- Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
- Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?