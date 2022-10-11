Промпредприятия Краснодарского края представляют продукцию на международной выставке «Агропродмаш»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Москве с 10 по 14 октября проходит 27 международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Свою продукцию в Москве представляют компании «Техноиндустрия», «Металлпром», «Промышленно-инженерная компания», «Белкрас-М», «Лидерпласт», «Полипринт», «Сормат» (ТМ «Фарком»), НПП «Флореаль», КЗКЭО «КОГЕНЕРАЦИЯ», «ЛЕВАНТ-РУС», «Юг-Полимер».

«Регион третий раз принимает участие в «Агропродмаше» в формате коллективной выставочной экспозиции. В этом году свою продукцию представляют 11 производителей оборудования, упаковки для пищевой промышленности, а также дезинфицирующих средств», – рассказал и. о. руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

Компании демонстрируют технику для длительной пастеризации молока и пивоваренной промышленности, автоматы для выдувания ПЭТ-тары, хлебопекарные и кондитерские печи, полипропиленовую и ПВХ-пленки.

Участие для предприятий Краснодарского края в промышленных экспозициях региона на отраслевых выставках бесплатное. Подать заявку на участие в краевых презентациях можно на сайте Фонда развития промышленности региона или по телефонам: 8 (861) 205-44-09, 8-800-500-27-28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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