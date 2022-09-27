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Промпредприятия Краснодарского края переходят на отечественное защитное ПО

Экономика
27.09.2022 12:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/prompredpriyatiya-krasnodarskogo-kraya-perehodyat-na-otechestvennoe-zashhitnoe-po
Промпредприятия Краснодарского края переходят на отечественное защитное ПО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В настоящее время металлургический завод в Абинске на 95% перешел на средства защиты российского программного обеспечения. Сотрудничество с отечественным разработчиком на предприятии начали в 2018 году.

С 1 января 2025 года объекты критической инфраструктуры должны работать только на отечественном защитном ПО, ограждающем от кибератак. В списке объектов госорганы и госкомпании, значимые объекты промышленности, энергетики, связи, транспорта, здравоохранения, обороны, банковского сектора и других ключевых отраслей экономики.

Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, предусматривающий подключение объектов к госсистеме обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, вступил в силу 1 января 2018 года.

Согласно указу президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», с 31 марта этого года запрещается закупка иностранного софта. С 1 января 2025 года запрещается и его использование. К этому сроку объекты критической инфраструктуры должны перейти на российское защитное ПО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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