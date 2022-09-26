Проморолики программ «Кубань 24» вошли в шорт-лист конкурса «МедиаБренд»
«МедиаБренд» — самый престижный российский конкурса в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна. Он проводится уже 10 раз.
От телеканала «Кубань 24» в финал номинации «Лучший проморолик регионального ТВ» попали две работы — проморолики цикла «Истории с географией» и проекта «В Москву на «Москвиче».
Конкурсные работы оценивают в два этапа. Сначала видеоролики отобрали профессионалы, работающие на каналах, в продакшн-компаниях, занимающихся фрилансом. Эти видеоролики вошли в шорт-лист конкурса.
В этом году 296 человек из индустрии вошло в состав Большого Отборочного Жюри и каждый в среднем оценил около 150 работ.
Победителей конкурса объявят 18 октября на церемонии награждения.
Напомним, что канал «Кубань 24» уже дважды становился победителем в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ» — имеет в своей коллекции два хрустальных кирпича, а также работы телеканала неоднократно занимали призовые места.
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