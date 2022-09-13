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Основную площадку телемарафона «Кубань 24» разместили в Музыкальном театре Краснодара

Общество
13.09.2022 13:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/osnovnuyu-ploshhadku-telemarafona-kuban-24-razmestili-v-muzykalnom-teatre-krasnodara
Видео канала «Кубань 24»

На месте события сейчас работает корреспондент «Кубань 24» Александра Шпакова. Она рассказала о том, как проходит телемарафон.

«Наши ведущие Мария и Константин уже вышли в прямой эфир из сердца кубанской столицы, а если быть точнее — с открытой студии Музыкального театра «Премьера». Сегодня это место превратилось в одну из площадок, на которых мы будем работать. Добавлю, что сегодня погода нам благоволит. В Краснодаре солнечно и без осадков. Сюда уже пришли первые гости. Герои закадра также на месте — это гримеры, операторы и осветители», — сообщает Александра Шпакова.

Ведущие целый день принимают гостей, которые рассказывают о сельском хозяйстве, курортах, промышленности, культуре, спорте и истории Кубани. Эфир будет разбит на тематические блоки. Работать в таких условиях непросто, признались журналисты. Им приходится игнорировать звуки большого города, но пока все идет благополучно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе телемарафона рассказали об истории образования Краснодарского края.

Автор:
Александра Шпакова
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