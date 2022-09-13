На «Кубань 24» в ходе телемарафона рассказали об истории образования Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

Кубанцы 13 сентября отмечают 85-летие со дня образования Краснодарского края. Этому событию телеканал «Кубань 24» посвятил все эфирное время.

С утра «Кубань 24» рассказывает об истории региона и самых ярких фрагментах праздника. В телемарафоне также принимают участие несколько телекомпаний региона. В студиях кипит работа.

«За моей спиной сейчас команда, которая работает над сегодняшним праздничным марафоном. Покинем аппаратную, чтобы не мешать работе. Сегодняшний телемарафон стартовал в 9:00. Первое включение было с северных границ края», — рассказал ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев.

«Я нахожусь на том самом месте, где 13 сентября 1937 года пролегла граница между Ростовской областью и Краснодарским краем. Здесь она обозначена двумя стелами по обеим сторонам. До 1937 года современная территория Кубани входила в состав Азово-Черноморского края», — сообщила ведущая телеканала «Кубань 24» Александра Проскурина.

«Александра Проскурина напомнила всем историю образования края, а дальше зрителя перенесли к восточной границе региона, где уже говорили об Успенском районе. И там сегодня работает наша съемочная группа. Мы проходим по всей географии малой родины. Также наши корреспонденты уже выходили на связь из города-героя Новороссийска, вспоминали, что происходило на Кубани в годы Великой Отечественной войны. Мы встречались в эфире и с поисковиками из Крымска, рассказывали об их работе. Впереди еще целый день, который обещает много интересной информации. Не пропустите», — добавил Вячеслав Ширяев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 9:00 стартовал телемарафон в честь 85-летия Краснодарского края.